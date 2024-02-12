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Бизнес

"День клиента" прошел в "ТНС энерго НН"

06 марта 2024 16:26  [56] Бизнес

В преддверии Международного женского дня гарантирующий поставщик электроэнергии провел клиентский день в Центрах обслуживания Нижегородской области. Все посетители смогли освоить онлайн-сервисы компании, а женщин также поздравили с наступающим праздником.

В рамках мероприятия специалисты "ТНС энерго НН" помогли клиентам зарегистрироваться в личном кабинете, подключить электронную квитанцию, скачать мобильное приложение "ТНС энерго", а также показали, как легко и просто можно передать показания приборов учета, направить обращение и оплатить электроэнергию, не выходя из дома.

"Формат клиентских дней дает возможность не просто рассказать, а наглядно показать потребителям, как использовать простые и современные онлайн-сервисы компании, —  отметила заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова. — Так, клиенты получают отличную возможность освоить электронный формат взаимодействия с гарантирующим поставщиком, сразу же задать интересующие вопросы специалистам компании и получить грамотные ответы".

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Теги:
ТНС Энерго
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