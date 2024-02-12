Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2024 18:14  [41] Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Дмитрия Паклина
06 марта 2024 17:59  [60] Питерский девелопер GloraX построит ЖК на Гребном канале в Нижнем Новгороде
06 марта 2024 17:40  [90] Провалившим ЕГЭ выпускникам разрешат пересдать один предмет
06 марта 2024 17:29  [93] Обрядовые свадебные нижегородские традиции представлены на ВФМ в Сочи
06 марта 2024 17:15  [111] Власти компенсируют жителям Нижегородской области 35 млн рублей за догазификацию домов
06 марта 2024 16:09  [134] Около 10 тысяч донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы с начала года
06 марта 2024 15:36  [142] Всероссийское голосование в рамках конкурса "Знаешь? Научи!" пройдет с 11 по 20 марта
06 марта 2024 15:32  [188] Ярмарка "Секреты мастеров" в сквере Горького предлагает ассортимент к 8 марта
06 марта 2024 15:25  [154] “Единая Россия” поздравит женщин с 8 марта по всей стране
06 марта 2024 14:50  [149] Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплоснабжение строящейся школы в Дзержинске
Общество

Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Дмитрия Паклина

06 марта 2024 18:14  [41] Общество

B администрации Канавинского района Нижнего Новгорода состоялось вручение государственной награды России "Орден Мужества" родственникам рядового Дмитрия Паклина, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Глава Канавинского района Олег Алёшин поблагодарил мать солдата за воспитание настоящего Героя своей страны.

"Подвиг Дмитрия мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению. Этот боец с честью и достоинством исполнил воинский долг, защищая мирных граждан и отдав жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Настоящий Герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества, отваги и истинного патриотизма", - сказал глава района.

На церемонии вручения награды также присутствовал военный комиссар Ленинского и Канавинского района Юрий Тиунов.

Ранее ордена Мужества вручили семьям героев-нижегородцев Сергея Карпова в Ленинском районе и Андрея Клюкина в Канавинском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канавинский район Награды СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph