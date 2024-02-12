Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Дмитрия Паклина Общество

B администрации Канавинского района Нижнего Новгорода состоялось вручение государственной награды России "Орден Мужества" родственникам рядового Дмитрия Паклина, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Глава Канавинского района Олег Алёшин поблагодарил мать солдата за воспитание настоящего Героя своей страны.

"Подвиг Дмитрия мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению. Этот боец с честью и достоинством исполнил воинский долг, защищая мирных граждан и отдав жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Настоящий Герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества, отваги и истинного патриотизма", - сказал глава района.

На церемонии вручения награды также присутствовал военный комиссар Ленинского и Канавинского района Юрий Тиунов.