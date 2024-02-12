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Общество

Шесть новых патрульных машин вручили нижегородским охотоведам

06 марта 2024 18:29  [128] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ключи от шести новых машин получили охотоведы для патрулирования охотничьих хозяйств Нижегородской области. Церемония состоялась 6 марта в рамках ежегодной коллегии регионального Минлесхоза.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, два автомобиля поступят в Нижегородский межрайонный отдел по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов, два - в Лысковский межрайонный отдел и по одной - в Арзамасский и Семёновский отделы.

Зампредседателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев отметил, что парк техники для работников охотничьего хозяйства в регионе обновляется регулярно. Так, за последние четыре года закуплено 236 единиц лесопатрульной техники, что позволило обновить автопарк более чем на 90%. Средства выделялись из федерального и областного бюджетов .

Благодаря этом инспекторы смогли увеличить протяжённость маршрутов патрулирования.

Согласно информации, на коллегии также были подведены итоги работы Минлесхоза Нижегородской области за 2023 год и определены ключевые задачи на текущий. Кроме того, лучших сотрудников лесной и охотничьей отраслей отметили наградами от правительства Нижегородской области, Заксобрания, профильного министерства. Ещё 15 работников были награждены медалью и нагрудным знаком МЧС за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

"Для сохранения природных богатств региона материальная база профильных служб имеет огромное значение. За последние годы в Нижегородской области наблюдается тенденция к росту численности основных видов охотничьих ресурсов, таких как лось и косуля, в результате проводимых биотехнических мероприятий", — прокомментировал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв.

По итогам мероприятия стало известно, что с 1 апреля зарплата лесных инспекторов будет повышена.

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Теги:
Лесное хозяйство Охота
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