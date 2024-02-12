Юрий Шалабаев: "Вы – символ силы и красоты, дарящий нам веру в лучшее будущее" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравляет нижегородок с Международным женским днём.

"Как первые лучи весеннего солнца, вы приносите тепло и радость в наши сердца. Любимые мамы, бабушки, жёны, сёстры, дочери, внучки – ваша красота, забота и нежность вдохновляют нас на новые свершения. Именно ради вас мы стараемся стать лучше, сильнее и добрее", - отметил мэр.

"Но и сами нижегородки всегда были воплощением внутренней силы, которая не знает усталости и компромиссов. Ваш патриотизм и готовность трудиться в любых условиях на благо города и страны – неотъемлемая часть истории Нижнего Новгорода. Хочу поблагодарить вас за вклад в развитие нашего общества и желание сделать мир более справедливым и добрым. Вы учите наших детей в садиках, школах и вузах, работаете в здравоохранении и социальной сфере, занимаетесь волонтёрством, поднимаете экономику в других сферах деятельности", - добавил градоначальник.

"Спасибо за ваше желание трудиться на благо общества, не теряя своей женственности и деликатности. Вы – символ силы и красоты, дарящий нам надежду и веру в лучшее будущее. Пусть этот прекрасный праздник принесёт вам радость, а яркие краски пробуждающейся природы наполнят ваши сердца весенним настроением!" - пожелал Юрий Шалабаев.