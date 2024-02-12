Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
07 марта 2024 16:11  [93] Нижегородские конькобежцы на IV этапе Кубка России в Кирове получили семь наград
07 марта 2024 15:47  [108] Эн+ ждёт нижегородцев на спортивном фестивале "На лыжи!" уже в это воскресенье
07 марта 2024 10:55  [192] Спортивный центр построят на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
06 марта 2024 09:10  [289] Семейный фестиваль "На лыжи!" - 10 марта в Нижнем Новгороде
05 марта 2024 10:52  [396] "ЛУКОЙЛ" поддержал турнир по тайскому боксу
04 марта 2024 18:42  [410] Более 108 тысяч "Карт болельщика" оформлено в Нижегородской области
04 марта 2024 13:58  [385] Фестиваль спорта "На лыжи!" от Эн+ стартует во второй раз в Нижнем Новгороде
04 марта 2024 09:46  [417] "Торпедо" уступило "СКА" во втором матче серии Кубка Гагарина
03 марта 2024 17:21  [453] Юные футболисты из ДНР посмотрели игру "Пари-НН" — "Факел"
01 марта 2024 16:39  [640] Два ФОКа построят в Нижнем Новгороде за 2 млрд рублей
Спорт

Эн+ ждёт нижегородцев на спортивном фестивале "На лыжи!" уже в это воскресенье

07 марта 2024 15:47  [108] Спорт

Ближайшее воскресенье может стать в Нижнем Новгороде одним из самых спортивных дней наступившей весны. Компания Эн+ приглашает всех желающих принять участие в фестивале "На лыжи!". Он пройдёт 10 марта на Щелковском хуторе. Торжественное открытие состоится в 11.00.

Уже завтра на месте будущих гонок и веселой активности начнут готовить трассу и площадку для болельщиков. Здесь же будет место для обогрева и раздачи чая, конкурсов, игр.

"Мы приглашаем всех нижегородцев присоединиться к нашему фестивалю! Уверен, все участники мероприятия "На лыжи!" получат заряд бодрости, энергии и отличного настроения", - подчеркнул генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Проект "На лыжи!" проводится с 2016 года по инициативе основателя компании Эн+ Олега Дерипаски. Благодаря массовым стартам сотни человек влюбились в один из самых демократичных видов спорта. Узнать полное расписание мероприятий фестиваля "На лыжи!" и зарегистрироваться на участие можно на сайте проекта nalyzhi.ru.

Участие в соревнованиях бесплатное. Участники в возрасте до 18 лет допускаются на старт только при наличии медицинской справки, от 18 лет и старше – при наличии справки или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за здоровье.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Эн+
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph