Эн+ ждёт нижегородцев на спортивном фестивале "На лыжи!" уже в это воскресенье

Ближайшее воскресенье может стать в Нижнем Новгороде одним из самых спортивных дней наступившей весны. Компания Эн+ приглашает всех желающих принять участие в фестивале "На лыжи!". Он пройдёт 10 марта на Щелковском хуторе. Торжественное открытие состоится в 11.00.
Уже завтра на месте будущих гонок и веселой активности начнут готовить трассу и площадку для болельщиков. Здесь же будет место для обогрева и раздачи чая, конкурсов, игр.
"Мы приглашаем всех нижегородцев присоединиться к нашему фестивалю! Уверен, все участники мероприятия "На лыжи!" получат заряд бодрости, энергии и отличного настроения", - подчеркнул генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.
Проект "На лыжи!" проводится с 2016 года по инициативе основателя компании Эн+ Олега Дерипаски. Благодаря массовым стартам сотни человек влюбились в один из самых демократичных видов спорта. Узнать полное расписание мероприятий фестиваля "На лыжи!" и зарегистрироваться на участие можно на сайте проекта nalyzhi.ru.
Участие в соревнованиях бесплатное. Участники в возрасте до 18 лет допускаются на старт только при наличии медицинской справки, от 18 лет и старше – при наличии справки или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за здоровье.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+