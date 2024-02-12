Эн+ ждёт нижегородцев на спортивном фестивале "На лыжи!" уже в это воскресенье Спорт

Ближайшее воскресенье может стать в Нижнем Новгороде одним из самых спортивных дней наступившей весны. Компания Эн+ приглашает всех желающих принять участие в фестивале "На лыжи!". Он пройдёт 10 марта на Щелковском хуторе. Торжественное открытие состоится в 11.00.

Уже завтра на месте будущих гонок и веселой активности начнут готовить трассу и площадку для болельщиков. Здесь же будет место для обогрева и раздачи чая, конкурсов, игр.

"Мы приглашаем всех нижегородцев присоединиться к нашему фестивалю! Уверен, все участники мероприятия "На лыжи!" получат заряд бодрости, энергии и отличного настроения", - подчеркнул генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Проект "На лыжи!" проводится с 2016 года по инициативе основателя компании Эн+ Олега Дерипаски. Благодаря массовым стартам сотни человек влюбились в один из самых демократичных видов спорта. Узнать полное расписание мероприятий фестиваля "На лыжи!" и зарегистрироваться на участие можно на сайте проекта nalyzhi.ru.

Участие в соревнованиях бесплатное. Участники в возрасте до 18 лет допускаются на старт только при наличии медицинской справки, от 18 лет и старше – при наличии справки или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за здоровье.