Спорт

Футзалисты "Торпедо" разгромили "Норильский никель"

11 февраля 2026 09:15 Спорт
Фото: ПКМФ "Торпедо"

Фото: ПКМФ "Торпедо"

10 февраля футзалисты "Торпедо" уверенно провели второй матч 17-го тура Бетсити Суперлиги против "Норильского никеля". Встреча завершилась крупной победой нижегородцев со счетом 6:2.

Главными героями встречи стали Иван Обжорин и Габриэль, оформившие по дублю. Еще один мяч в активе Антона Оппера.

По итогам двух матчей тура нижегородцы дважды обыграли гостей.

"Игра показала, что мы по делу выиграли, потому что в игре четыре на четыре у Норильска не было аргументов. В игре пять на четыре мы смогли отобороняться. Тоже, в принципе, не было аргументов. И пропустили только в конце, когда уже ничего не решало. Поэтому хочу тоже отдать должное Норильску. Они наработали на эти два гола. Должны были раньше забивать, но Лёха нас очень сильно выручал сегодня", - отметил главный тренер Геннадий Гарагуля.

Следующие встречи (6+) команда проведет против "Тюмени" 15 и 16 февраля.

Ранее сообщалось, что хоккеисты "Торпедо" уступили "Ладе" в шестой встрече сезона.

