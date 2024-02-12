Евгений Шевченко: "Нижегородская область готова к проведению выборов"

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"Нижегородская область готова к проведению выборов", - заявил по итогам двухдневного рабочего визита в Нижегородскую область член ЦИК России Евгений Шевченко.
В рамках официального визита 5 и 6 марта Евгений Шевченко принял участие в работе круглого стола "Взаимодействие участников избирательного процесса", встретился с представителями парламентских партий, познакомился с работой журналистов Нижегородского областного информационного центра (НОИЦ).
Также на площадке Дома народного единства состоялся заключительный обучающий семинар для организаторов выборов с участием председателей и секретарей 61 территориальной избирательной комиссии региона в преддверии выборов президента Российской Федерации.
Участниками практического семинара также стали представители правоохранительных органов: ГУ МВД России по Нижегородской области, Управления Росгвардии по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области. Обсуждались вопросы охраны общественного порядка, антитеррористической безопасности, пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении выборов.
"В Нижегородской области есть все возможности проголосовать, представлены все формы голосования: на избирательном участке, с помощью механизма "Мобильный избиратель", на дому или дистанционно (ДЭГ). На сегодняшний день есть понимание, что Нижегородская область готова к проведению выборов", - подытожил Евгений Шевченко.
Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта.
Ранее сообщалось, что Владимира Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента РФ.
Кандидатами в президенты РФ также стали Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.
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