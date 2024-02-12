Основные работы по монтажу металлоконструкций каркаса ледового дворца завершены в Нижнем Новгороде Общество

Основные работы по монтажу металлоконструкций каркаса ледового дворца завершены на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Продолжаются работы по монтажу кровли, возведению стен и перегородок из газобетонных блоков, прокладыванию инженерных сетей.

"Металлические конструкции каркаса арены смонтированы в полном объеме, за исключением технических проездов, которые нужны для дальнейшей работы крупногабаритной техники. На данный момент на объекте работает более 850 человек, задействовано более 30 единиц техники. Устройство первого слоя кровли из профлиста выполнено на 70 процентов", – рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, ледовый дворец будет состоять из основной арены с трибунами и двух тренировочных ледовых площадок. Вместимость трибун составит 12,5 тысяч человек. Также в комплексе расположатся универсальный спортивный зал и зал для акробатики. Строительство ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец" (дочерняя организация АО "Корпорация развития Нижегородской области").

Ранее сообщалось, что первый слой кровли нижегородского ледового дворца установлен более чем на 35%.