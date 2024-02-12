Сергей Судьин: "Общественные наблюдатели - это и есть гражданское общество" Политика

Член Общественной палаты Нижнего Новгорода, доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сергей Судьин прокомментировал подготовку к процессу общественного наблюдения на выборах президента России — 2024.

"Создание института общественных наблюдателей свидетельствует о возрастающем доверии государства к общественным организациям и гражданскому обществу. Общественные наблюдатели - это и есть гражданское общество. Совершенно очевидно, что мы с вами переживём огромную волну всевозможных инсинуаций, обвинений в фальсификациях, призывов к признанию этих выборов нелегитимными. Контроль за процедурой голосования, за процедурой подсчёта голосов и вообще за всем, что так или иначе связано с электоральным процессом, будет не только под контролем власти, но и под контролем гражданского общества, которое сильно заинтересовано в том, чтобы этих инсинуаций не было, и чтобы полученные результаты действительно отражали волеизъявления большинства россиян. Я видел подготовительный процесс изнутри, участвовал в обучении общественных наблюдателей, и для меня совершенно очевидно, что за легитимность процедуры можно быть совершенно спокойным", - отметил Сергей Судьин.