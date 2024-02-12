Почти 2 тысячи танцоров приняли участие в Кубке главы Нижнего Новгорода Спорт

Фото: департамент физкультуры и спорта Нижнего Новгорода

Масштабный танцевальный турнир на Кубок главы города прошел во Дворце спорта “Северная звезда” в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации города.

В соревнованиях, которые организовали администрация города Нижнего Новгорода и Нижегородская федерация танцевального спорта, приняли участие сильнейшие танцевальные пары из разных городов страны: Москвы, Кирова, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы, Ижевска, Владимира и Перми.

Кубок главы Нижнего Новгорода в европейской программе среди мужчин и женщин старше 19 лет выиграла пара из столицы Приволжья - Илья Панков и Полина Волкова, представляющие танцевально-спортивный клуб “Динамо-НН”. Вторыми стали воспитанники танцевально-спортивного клуба “Империал” из Нижнего Новгорода Андрей Соколов и Анастасия Чирова. Бронза досталась паре из Дзержинска – Владимиру Салтыкову и Алине Параничевой из танцевально-спортивного клуба “Алира”.

В латиноамериканской программе среди мужчин и женщин старше 19 лет лучшими стали танцоры Павел Тищенко и Анастасия Самуйлова из московского танцевально-спортивного клуба “Атмосфера”. На втором месте - пара из Нижнего Новгорода Никита Базанов и Анастасия Анишина, выступающие за танцевально-спортивный клуб “Лидер”. Почетное третье место также досталось нижегородскому дуэту - Андрею Соколову и Анастасии Чировой из танцевально-спортивного клуба “Империал”.

Ранее сообщалось, что нижегородские метатели заняли призовые месте на турнире легкоатлетов в Сочи.

напомним также, что нижегородские конькобежцы на IV этапе Кубка России в Кирове получили семь наград.