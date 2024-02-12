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Центр поддержки экспорта проведет обучение для дзержинских предпринимателей

11 марта 2024 16:43  [89] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО) проведет обучение для предпринимателей Дзержинска на тему "Развитие экспортной деятельности". Семинар состоится в дзержинском филиале центра "Мой бизнес" (ул. Урицкого, д. 10) 21 марта в 12.00. Обучение проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Мероприятие организовано для представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортной деятельности своей компании.

"Семинары по инструментам нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" направлены на расширение географии продаж нижегородских компаний. Специалисты Центра поддержки экспорта проводят такие мероприятия по запросам муниципалитетов. В Дзержинске встреча с экспертами состоится уже второй раз в этом году. Это говорит о том, что местные предприятия высоко оценили преимущества общения в таком формате, когда всю необходимую информацию по вопросам экспорта продукции можно получить из первых уст", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Специалисты ЦПЭ обсудят с участниками семинара, как выбрать рынок и найти покупателя, подготовить продукт под требования рынка, оформить договор с иностранной компанией, решить вопросы логистики и осуществления валютных платежей. Участие в семинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Зарегистрироваться можно до 20 марта.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
МСП Предприниматели Экспорт
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