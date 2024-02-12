Свет, тепло и ГВС частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 12 марта Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 12 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 10:00 до 12:00 свет отключат на ул. Вячеслава Шишкова в многоквартирных домах № 5к1 и 5к2.

В Приокском районе отключение электричества будет производиться с 9:00 до 17:00 в Дубёнках: ул. Землемерная - все дома; ул. Кологривская - все дома; ул. Зырянская - все дома; ул. Павловская - все дома; ул. Страховая - все дома; ул. Ленская, 1-20; ул. Мантуровская, 1-11 (нечет.), 12-20, 22-30а (чет.).

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся жильцы дома №7 по ул. Ефремова.

Кроме того, с 9:00 до 15:00 отключат центральное отопление на ул.Коминтерна в домах № 256/1, 256, 256а; ул. Зайцева, 6, 7.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома в микрорайоне Красная Этна: ул. Алма-Атинская, 43-78; ул. Подольская, 11, 13, 14, 15, 16, 21; ул. Политотдельская, 16, 19, 21; ул. Удмуртская, 7/1, 7/2.

В Канавинском районе с 9:00 до 13:00 будет отключена горячая вода в многоквартирных домах на ул.Акимова, № 25-29.