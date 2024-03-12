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Артём Кавинов: "За последние пять лет в Нижегородскую область привлечено из федерального бюджета около 300 млрд рублей"

12 марта 2024 12:32  [88] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы Артём Кавинов в рамках региональной недели посетил сразу несколько округов Нижегородской области: Варнавинский, Ковернинский, Тонкинский, Тоншаевский, Городецкий, Шарангский, а также г.о.г.Бор.

На встречах с руководством и активом муниципальных округов он обсудил итоги реализации федеральных и областных программ в 2023 году, а также задачи, озвученные Президентом страны в своем Послании Федеральному Собранию. 

"За последние пять лет в Нижегородскую область привлечено из федерального бюджета около 300 млрд рублей. Все они пошли на повышение качества жизни жителей, - отметил он. - Один из ключевых моментов развития каждого района - реализация национальных проектов, федеральных и региональных программ, народной программы "Единой России" и Стратегии развития региона. Жители благодарят за ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, капремонт школ и детских садов. Аграрии отмечают существенный рост инвестиций в АПК, а он превысил 82 млрд рублей за последние 5 лет. Более 3,5 млрд рублей направлено в регионе на развитие сельских территорий. В Нижегородской области построено 25 новых школ почти на 20 тысяч мест. А сейчас одновременно в регионе строится 26 школ. Такого не было никогда раньше. И таких достижений, касающихся развития конкретных территорий, много".

По его словам, такие масштабные достижения в нашем регионе стали возможны благодаря кадровой политике. 

"В 2017 году Глеб Никитин был назначен в Нижегородскую область исполнять обязанности руководителя региона. Уже в этом статусе он доказал свою эффективность, продемонстрировал свои лоббистские способности", - пояснил он.

В Шаранге Артём Кавинов оценил капитальный ремонт детской школы искусств. Работы были проведены в рамках нацпроекта "Культура": ремонт фасада, замена окон, ремонт кабинетов и концертного зала, гардероба и душевой, капремонт кровли и крыльца. Общая стоимость выполненных работ составила почти 10,5 млн рублей. Также выполнены работы по частичной замене металлической изгороди (в виде нотного стана) и ремонт асфальтобетонного покрытия перед зданием. 

В настоящее время в школе обучается 341 ребенок. Как отметила директор Шарангской детской школы искусств Мария Чернигина, в школе стало очень уютно, тепло, как дома. 

"Стены в наших классах оформляли наши местные художники. А кованые перила на центральной лестнице изготовил тоже наш местный мастер. Сейчас он находится в зоне СВО", - рассказала она. 

Кроме того, в Шаранге депутат встретился с женами и матерями ребят, пропавших без вести в зоне СВО. 

"Вопросы очень серьезные. Будем рядом", - отметил он.

Во время рабочих поездок в районы своего округа депутат также поздравил жительниц округа с Международным женским днем и вручил благодарственные письма всем тем, кто включился в работу по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и помощи в тылу: на предприятиях и в общественных организациях. 

"Жители нашего северного округа не остались в стороне. В каждом районе работают пункты по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей. Например, в воскресной школе в Тонкино встретился с женами и матерями участников СВО, "сестрами в деле", как они себя называют. Они шьют нательное белье, вяжут носки, собирают посылки и трогательные письма с поддержкой, мастерят "ангелов-хранителей". Говорят, ребята чувствуют их заботу и внимание", - рассказал Артем Кавинов.

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Теги:
Артём Кавинов Единая Россия
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