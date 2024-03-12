Выставка-ярмарка "Секреты мастеров" пройдет в Нижнем Новгороде на Масленицу Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

17 марта в сквере на площади Горького продолжит работу выставка-ярмарка "Секреты мастеров". Ярмарка начала работу 22 февраля и продлится до 7 апреля (с 10.00 до 19.00). Об этом сообщили в департаменте туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказали в департаменте, в рамках празднования Масленицы нижегородцы смогут приобрести изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, а также традиционные масленичные сувениры и сладости.

"При содействии МАУ "Управление по туризму города" и библиотеки имени А.С. Попова для жителей и гостей города будут организованы бесплатные творческие мастер-классы", - отметили в городском дептуризма.

17 марта с 12.00 до 15.00 пройдут мастер-классы по изготовлению сервировочного украшения (топпера) на блины "Масленичка" и сувенирной куколки из джута "Чучелко". С 10.00 до 19.00 также пройдет бесплатная дегустация меда и цукатов из сосновых шишек от потомственного пчеловода села Ильинского Борского района, в его ассортименте – цветочный, гречишный мед, мед из золотарника и разных трав.

Как сообщалось ранее, масленичные гуляния пройдут в муниципальных парках, музеях и библиотеках в Нижнем Новгороде.