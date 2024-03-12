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Общество

Сотрудников нижегородских "Теплоэнерго" и "Водоканала" наградили в День работника ЖКХ

13 марта 2024 13:28  [35] Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

В честь профессионального праздника - Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, наградами Нижегородской области были отмечены сотрудники АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал".

Церемония награждения прошла в Доме народного единства и собрала более 100 работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства со всей Нижегородской области. От имени губернатора Глеба Никитина награды вручал заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Горев.

Поздравляя работников сферы жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Илья Халтурин отметил большую работу по обновлению систем жизнеобеспечения, которая проводится в Нижнем Новгороде благодаря слаженной и ответственной работе сотрудников крупнейших коммунальных предприятий города. 

"От своевременной и качественной работы сотрудников и служб жилищно-коммунального хозяйства зависит комфорт нашего большого города и горожан. Это непрерывный, круглосуточный труд тысяч людей, которые днем и ночью на своих рабочих местах – в котельных, водопроводных станциях, на инженерных сетях выполняют ответственную и важную работу, обеспечивая водоснабжение, водоотведение, поставляя в дома тепло. За последние годы проведены масштабные работы по замене коммуникаций, обновлению источников тепло- и водоснабжения. И эта работа продолжается. Благодаря различным программам регионального и федерального уровня объем ремонта и реконструкции очень высок. В прошлом году только по замене тепловых сетей был выполнен рекордный для города объем замены – около 130 км, реконструкцию прошли четыре котельные, продолжаются масштабные работы по обновлению систем водоснабжения и водоотведения. В ближайшие два года мы будем наращивать эти объемы. И все это было бы невозможно без труда каждого сотрудника Теплоэнерго и Водоканала. В день работников ЖКХ хочется пожелать всем здоровья, безаварийной работы и новых профессиональных побед", - сказал Илья Халтурин.

Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области в честь Дня работников ЖКХ были награждены старший мастер участка РТС "Нижегородский" АО "Теплоэнерго" Лидия Гришаева и начальник ремонтной службы АО "Нижегородский водоканал" Елена Юманова. Благодарности Губернатора Нижегородской области были удостоены начальник участка электротехнической службы АО "Теплоэнерго" Олег Репников и ведущий инженер Сормовского водопроводного участка АО "Нижегородский водоканал" Вадим Травин. Почетные грамоты министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области были вручены электрогазосварщику 5 разряда ремонтно-механической службы АО "Теплоэнерго" Максиму Майорову и мастеру Нагорного водопроводного участка АО "Нижегородский водоканал" Андрею Тараненко. Также Нижегородская областная организация Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения инициировала награждение инженера материально-технического снабжения 1 категории АО "Нижегородский водоканал" Галины Лопаточкиной Благодарственным письмом Законодательного Собрания Нижегородской области.

Один из награжденных - сварщик ремонтно-механической службы АО "Теплоэнерго" Максим Майоров, который работает на предприятии уже 24 года, особо подчеркнул важность слаженной работы команды.

"Я работаю в Теплоэнерго с 2000 года и ни разу не жалел о своем выборе. Работа интересная – всегда какие-то новые задачи, понятный результат. Но главное  - у нас очень дружный и сплоченный коллектив. Без этого в нашем деле никак", - отметил Максим Майоров.

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Теги:
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