Регистрация НКО в Нижегородской области стала проще благодаря сервису Госуслуг. Об этом сообщили в Главном управлении Минюста по региону.
В частности, теперь на портале "Госуслуги" доступна новая удобная электронная форма подачи заявления для государственной регистрации НКО.
Как отметили в ведомстве, при подаче документов в электронной форме представители НКО экономят время и деньги, поскольку освобождаются от уплаты государственной пошлины, каких-либо нотариальных расходов, а сроки регистрации - сокращаются.
Вопросы на тему государственной регистрации некоммерческих организаций можно задать специалистам ГУ Минюста России по Нижегородской области по телефону: (831) 224-86-18 (доб. 313, 316, 317, 320).Ранее сообщалось, что ежегодная отчётная кампания некоммерческих организаций стартовала в Нижегородской области.
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