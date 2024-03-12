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Политика

Евгений Семенов: Сделаем всё, чтобы разговор о процедуре общественного наблюдения был содержательным и увлекательным

13 марта 2024 16:45  [115] Политика

В дни проведения выборов Президента РФ, 15-17 марта, нижегородцы смогут подключиться к онлайн-трансляции, которая будет вестись из студии "НаблюдательНО". В прямом эфире будет освещаться работа общественных наблюдателей.

К настоящему моменту Общественная палата Нижегородской области сформировала программу, определила участников, которые будут выходить в прямой эфир из разных округов Нижегородской области. Гостями студии в Доме народного единства станут общественники, политики, эксперты, которые будут рассказывать о ходе выборов.

Также будет показан видеофильм "Главные выборы", который посвящен истории института президентства в России. Готовятся викторины и квизы с призами, которые будут предложены зрителям, подключившимся к онлайн-трансляции на базе аккаунта Общественной палаты в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы стремимся сделать все, чтоб разговор о процедуре общественного наблюдения был не только содержательным, но еще и увлекательным. Технологии геймификации социально-политических процессов, при разумном их использовании, дают очень хорошие эффекты, повышая естественное внимание к этим самым процессам", - считает автор проекта "НаблюдательНО", заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов.

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Теги:
Выборы Общественная палата Общественные организации
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