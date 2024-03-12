Елена Ленина: "Система общественного наблюдения на всех уровнях избирательного процесса повышает доверие граждан к выборам" Политика

председателя Общественной палаты региона, член Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами Елена Ленина прокомментировала подготовку к процессу общественного наблюдения на выборах Президента России — 2024.

"За последние пять лет была проделана огромная работа в организации общественного наблюдения. На сегодняшний день общественное наблюдение существует и на участковых избирательных комиссиях, и в территориальной избирательной комиссии, и в центральной избирательной комиссии. В дни голосования работают общественные штабы, ситуационные центры. Поэтому та система общественного наблюдения, которая существует у нас в стране на всех уровнях избирательного процесса, безусловно, повышает доверие граждан к выборам", - отметила Елена Ленина.

Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта.