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Общество

Жителей Нижегородской области приглашают прийти на выборы президента России #всейсемьей

14 марта 2024 11:02  [183] Общество

Жителей Нижегородской области 15-17 марта приглашают прийти на избирательные участки вместе со своими родными и близкими и принять участие в розыгрыше более 100 000 призов. Об этом сообщают организаторы проекта.

Это очередное задание большого проекта "Всей семьей", инициированного к Году семьи общественной организацией "Я помогаю детям". Проект поддержан федеральными партнерами.

Для участия в проекте 15-17 марта семьям нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото, например, на фоне участка. Если участники голосуют дистанционно, то можно сделать общую фотографию на фоне компьютера. Чем больше будет членов семьи на фото, тем лучше. Затем фото нужно опубликовать у себя на странице в соцсетях "ВКонтакте" или "Одноклассники" с обязательным официальным хештегом проекта: #всейсемьей.

При размещении поста в соцсетях не допускается агитация и нарушение тайны голосования! Нельзя размещать фото избирательного бюллетеня с отметкой напротив кандидата и любую другую информацию, свидетельствующую о том, в пользу какого кандидата сделан выбор.

Главная цель этого задания, по словам организаторов, - показать преемственность семейных традиций - участвовать в общественной жизни и развитии страны. Инициаторы подчеркивают, как важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют и почему важно приходить и выражать свое мнение.

Партнер проекта – компания NetPrint – решила поощрить участников и за выполнение задания "Всей семьей на выборы" разыграть 100 000 семейных фотокниг, фотографии для которых подберут сами участники. Кроме того, будут разыграны 2 000 сертификатов на покупки OZON. А каждая семья получит именной сертификат участника проекта, который можно будет использовать для портфолио.

Розыгрыш призов состоится 4 апреля. В те же сроки организаторы подведут итоги всего проекта "Всей семьей" и разыграют между финалистами 100 семейных путешествий. Для того чтобы стать финалистом, необходимо выполнить все 15 заданий проекта.

Для участия в проекте и розыгрыше призов нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей на выбор пользователя: VK или Одноклассники.

Подробная информация о проекте "Всей семьей" – на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.

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