Нижегородцы познакомились с культурой разных стран в Штабе общественной поддержки Общество

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки Нижегородской области прошел Женский день партпроекта "Женское движение "Единой России".

В этот раз акцент был сделан на знакомстве нижегородок с историей и культурой различных стран. Так, свое мастерство показал ансамбль армянского народного танца Наири при Нижегородской армянской общине, а представители местной национально-культурной автономии азербайджанцев Нижнего Новгорода познакомили участниц с традициями азербайджанского гостеприимства.

Кроме того, на площадке Штаба были организованы мастер-классы от НГЛУ им.Добролюбова по китайским и монгольским традициям встречи весны, а "Волонтеры Победы" провели исторический квест "Объединяющая народы". Он включал в себя вопросы на знание народных промыслов, видов росписи и костюмов разных народностей нашей страны, старинных народных рецептов, а также предпосылок возникновения народных примет и мудростей.

Специалисты Нижегородского центра занятости населения организовали деловую игру "Культура народов России – старинные профессии". Личные приемы граждан провели депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова, а также депутаты городской думы Нижнего Новгорода Инна Ванькина, Татьяна Дружинина.

"Мы видим, что интерес к нашим мероприятиям в рамках "Женского дня" растет. Нижегородки самого разного возраста с удовольствием принимают участие в различных активностях, проходящих на площадке Штаба, обсуждают вопросы, касающиеся женского здоровья, взаимоотношений с детьми, развития собственных проектов. Они также организуют свои культурные и социальные проекты, помогают тем, кому нужна забота и внимание. А наш Штаб и "Женское движение "Единой России" с удовольствием поддерживает их в этом", - отметила региональный координатор партийного проекта, руководитель Штаба общественной поддержки, сенатор РФ Ольга Щетинина.

Напомним, партпроект "Женское движение "Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. Участницы движения продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей, а также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.