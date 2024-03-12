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Бизнес

"ТНС энерго НН" рекомендует нижегородцам выбирать управляющую компанию без долгов

14 марта 2024 14:05  [1] Бизнес

Проверить свою управляющую компанию жители Нижегородской области могут на сайте "ТНС энерго НН". Энергетики ежемесячно обновляют список бизнес - клиентов с дебиторской задолженностью. 

По состоянию на февраль 2024 года 44 управляющие компании (ДУК, ТСЖ, ЖСК и пр.) числятся в списке крупнейших неплательщиков с задолженностью свыше 1 млн рублей. Суммарно указанные исполнители коммунальных услуг недоплатили гарантирующему поставщику порядка 100 млн рублей.

Для урегулирования ситуации, гарантирующий поставщик ведет последовательную работу по взысканию задолженности и привлечению к ответственности недобросовестных исполнителей коммунальных услуг. 

Кроме того, "ТНС энерго НН" инициирует расторжение договоров в одностороннем порядке с УК-неплательщиками и переход собственников жилых помещений на прямые расчеты с "ТНС энерго НН".

Отметим, что укрепление уровня оплаты за потребленную электроэнергию со стороны всех категорий потребителей — стратегическая задача гарантирующего поставщика, ведь от этого напрямую зависит надежность энергоснабжения региона.

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Теги:
ТНС Энерго
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