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Общество

Региональная образовательная программа ВФМ будет организована в Нижнем Новгороде

14 марта 2024 17:22  [94] Общество

Общество "Знание" организует в Нижнем Новгороде региональную образовательную программу Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рамках региональной программы ВФМ-2024, 16 марта в Нижнем Новгороде для иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи пройдет лекция тему "Спорт и искусство в фигурном катании". Проведет ее лектор Российского общества "Знание", серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Российское общество "Знание" подготовило почти 200 мероприятий в регионах, чтобы погрузить каждый регион в атмосферу ВМФ, праздника, культурного и образовательного обмена.

По словам генерального директора общества "Знание" Максима Древаля. были подобраны самые интересные форматы и темы, для того чтобы молодежь, которая не была в "Сириусе", стала частью большого сообщества фестиваля.

Программа перекликается с миссией фестиваля: укрепить образ России как открытого государства, которое является послом многополярного мира.

Ранее сообщалось, что представители 50 стран участвуют в региональной программе ВФМ-2024 в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Молодежь Фестиваль
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