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Транспортная прокуратура начала проверку по факту возвращения самолета в аэропорт Нижнего Новгорода

27 марта 2023 11:17  [125] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Транспортная прокуратура начала проверку по факту возвращения самолета в аэропорт Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, 26 марта около 18:17 пассажирский самолет Sukhoi Superjet, принадлежащий авиакомпании "Азимут", следовал из Нижнего Новгорода в Москву, однако через некоторое время после взлета был вынужден вернуться в аэропорт им Чкалова по техническим причинам.

Самолет благополучно приземлился в Нижнем Новгороде в 18:32. На его борту находились только 5 членов экипажа, пассажиров не было.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, 26 марта был отменен рейс Нижний Новгород – Анталья авиакомпании Corendon Airlines.

Также был задержан рейс А4-9198 в Москву авиакомпании "Азимут".

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Прокуратура
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