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Общество

Глеб Никитин: В любую погоду вы обеспечиваете работу всех систем, от которых зависит благополучие людей

17 марта 2024 09:10  [113] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работника ЖКХ, адресованное работникам и ветеранам отрасли.

"Вы выбрали для себя очень важное призвание - делать жизнь людей комфортнее и надёжнее. В любое время дня и ночи, в любую погоду вы обеспечиваете стабильность подачи ресурсов, работу всех систем, от которых зависит благополучие людей. Это требует высокого профессионализма и самообладания, внимательности и выдержки.

В последние годы уделяется большое внимание комплексному развитию отрасли. В Нижегородской области ведется активная работа по модернизации сетей. За счет новых инструментов инфраструктурного меню мы, наконец-то, смогли приступить к опережающей работе. Сейчас обновляется около 440 километров сетей в разных муниципалитетах области, а с учетом программы догазификации протяжённость новых сетей, включая газовые, превысит 1 600 километров. Раньше о таких темпах и мечтать было нельзя!

Вместе с вами мы реализуем одну из самых крупных в стране коммунальных программ по замене лифтов – более 2 400 единиц. Кроме этого, обновляются подъезды и дворы, благодаря чему у людей меняется восприятие привычного окружения. Думаю, и вам в таких условиях приятнее работать!

Желаю, чтобы это развитие никогда не останавливалось, чтобы у вас всегда были возможности улучшать свою работу, радовать людей и самим получать профессиональное удовлетворение! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! С праздником!" - говорится в тексте поздравления главы региона.

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Теги:
Глеб Никитин ЖКХ Праздники
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