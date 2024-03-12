IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 марта 2024 11:40  [11] Работу общественных наблюдателей на избирательных участках проверили в Нижнем Новгороде
16 марта 2024 11:02  [83] ОМК построит 5 тысяч квартир в Выксе к 2030 году
16 марта 2024 10:07  [147] Ольга Гусева провела встречу с представителями молодежи из 50 стран мира
16 марта 2024 09:02  [206] Нижегородский избирком опроверг информацию о вбросах бюллетеней
15 марта 2024 21:45  [335] Первый день выборов в Нижегородской области прошел без нарушений
15 марта 2024 21:34  [290] Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 20.00 превысила 33%
15 марта 2024 18:42  [281] Иностранные наблюдатели встретились с председателем Общественной палаты региона Романом Стронгиным
15 марта 2024 18:32  [659] Житель Ленинского района выиграл "ГАЗель" на викторине "КУПНО ЗА ЕДИНО"
15 марта 2024 18:02  [272] Ситуационный центр работает на площадке Штаба общественной поддержки
15 марта 2024 17:42  [310] Более 362 тысяч нижегородцев посетили избирательные участки по данным на 15.00 15 марта
Общество

ОМК построит 5 тысяч квартир в Выксе к 2030 году

16 марта 2024 11:02  [83] Общество

Фото: "ГИП-ПРОЕКТ"

Количество квартир в Выксе Нижегородской области, которые возведут на средства ОМК, существенно вырастет в сравнении с планами лета 2023 года. Об этом рассказала президент Объединенной металлургической компании Наталья Еремина.

В июне 2023 года по итогам подписания трехстороннего соглашения о социально-экономическом развитии Выксы между правительством Нижегородской области, администрацией городского округа Выксы и ОМК, компания сообщила о планах инвестировать в развитие округа более 24 млрд рублей, в том числе, построить 1,7 тысяч квартир.

Сейчас планы по жилью пересмотрены в сторону увеличения.

"С момента проведения первой прямой линии мы разработали архитектурные проекты жилищных комплексов и домов и некоторые уже начали строить. Не так давно мы приняли принципиально важное решение: будем строить пять тысяч новых квартир в городском округе", - отметила Наталья Еремина.

Согласно обновленным планам, дополнительно до конца 2030 года ОМК в Выксе профинансирует строительство еще одного микрорайона на три тысячи квартир и несколько домов со студиями - квартирами мини-формата. Сейчас ведется поиск места под строительство. Также ОМК продолжает проработку схемы распределения строящегося жилья и мер поддержки выксунцев, желающих приобрести новое жилье.

В данный момент строятся дом на ул. Красные Зори в границах домов 15-23 и дом на пересечении ул. Красных Зорь и ул. Вавилина, а вскоре начнется застройка жилого квартала на месте щитовых домов в границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой и квартала за строящимся корпоративным университетом ОМК на пересечении ул. Амбулаторной и 11 Годовщины Октября. Дома и ЖК будут сдавать поэтапно. 

Дворы будут с современным благоустройством, с местами отдыха и для взрослых, и для детей, парковки будут оборудованы не во дворах, а в стороне. На первых этажах жилых домов предусмотрены коммерческие помещения, где можно будет разместить магазины, парикмахерские, детские развивающие центры и другие городские сервисы.

СПРАВКА:

Общие инвестиции ОМК в развитие Выксы до 2030 года составят более 30 млрд рублей. Приоритетными проектами ОМК на ближайшее пять лет в Выксе являются проекты в самых чувствительных областях жизни: медицина, жилье, транспорт, досуг, городская инфраструктура. Чтобы комплексно развивать территорию, ОМК вкладывает средства и в развитие общественных пространств.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph