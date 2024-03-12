ОМК построит 5 тысяч квартир в Выксе к 2030 году Общество

Фото: "ГИП-ПРОЕКТ"

Количество квартир в Выксе Нижегородской области, которые возведут на средства ОМК, существенно вырастет в сравнении с планами лета 2023 года. Об этом рассказала президент Объединенной металлургической компании Наталья Еремина.

В июне 2023 года по итогам подписания трехстороннего соглашения о социально-экономическом развитии Выксы между правительством Нижегородской области, администрацией городского округа Выксы и ОМК, компания сообщила о планах инвестировать в развитие округа более 24 млрд рублей, в том числе, построить 1,7 тысяч квартир.

Сейчас планы по жилью пересмотрены в сторону увеличения.

"С момента проведения первой прямой линии мы разработали архитектурные проекты жилищных комплексов и домов и некоторые уже начали строить. Не так давно мы приняли принципиально важное решение: будем строить пять тысяч новых квартир в городском округе", - отметила Наталья Еремина.

Согласно обновленным планам, дополнительно до конца 2030 года ОМК в Выксе профинансирует строительство еще одного микрорайона на три тысячи квартир и несколько домов со студиями - квартирами мини-формата. Сейчас ведется поиск места под строительство. Также ОМК продолжает проработку схемы распределения строящегося жилья и мер поддержки выксунцев, желающих приобрести новое жилье.

В данный момент строятся дом на ул. Красные Зори в границах домов 15-23 и дом на пересечении ул. Красных Зорь и ул. Вавилина, а вскоре начнется застройка жилого квартала на месте щитовых домов в границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой и квартала за строящимся корпоративным университетом ОМК на пересечении ул. Амбулаторной и 11 Годовщины Октября. Дома и ЖК будут сдавать поэтапно.

Дворы будут с современным благоустройством, с местами отдыха и для взрослых, и для детей, парковки будут оборудованы не во дворах, а в стороне. На первых этажах жилых домов предусмотрены коммерческие помещения, где можно будет разместить магазины, парикмахерские, детские развивающие центры и другие городские сервисы.

СПРАВКА:

Общие инвестиции ОМК в развитие Выксы до 2030 года составят более 30 млрд рублей. Приоритетными проектами ОМК на ближайшее пять лет в Выксе являются проекты в самых чувствительных областях жизни: медицина, жилье, транспорт, досуг, городская инфраструктура. Чтобы комплексно развивать территорию, ОМК вкладывает средства и в развитие общественных пространств.