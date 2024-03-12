Нижегородским аграриям передали сельхозтехнику после капремонта по господдержке Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские аграрии стали получать сельхозтехнику, капитально отремонтированную при господдержке. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Соглашение о создании в регионе центра капитального ремонта белорусской техники при государственной поддержке было заключено в 2023 году между региональным Минсельхозом и Минским тракторным заводом. В 2024 году центр начал свою работу.

"Областное правительство предоставляет сельхозпроизводителям субсидию на ремонт тракторов марки "Белорус" до 700 тысяч рублей, что покрывает до 50 процентов понесенных затрат. Для наших аграриев это очень актуально, поскольку в общем объеме тракторного парка региона 60 процентов приходится на трактора белорусского производства. Учитывая поступающие заявки на ремонт техники, мы видим, что программа востребована", - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Центр капитального ремонта техники создан на базе ООО "Авторемстрой" (Нижний Новгород, ул. Памирская, 11А) - официального дилерского центра ОАО "МТЗ".

"Мы занимаемся восстановлением тракторов – после ремонта и модернизации трактор из старого, который находился в неисправном состоянии, становится практически новым. В работе учитываем оперативность, так как понимаем, что для аграриев каждый день на счету, и техника не должна простаивать. С начала этого года по программе уже отремонтировали три трактора. В перспективе планируем обеспечить ремонт 10-12 единиц в месяц", - рассказал коммерческий директор ООО "Авторемстрой" Дмитрий Горшенин.

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии вернули в оборот ещё более 16 тысяч га залежных земель.