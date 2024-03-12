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Экономика

Свыше 20 нижегородских предприятий приняли участие в Дне поставщика

16 марта 2024 11:00  [67] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 20 нижегородских предприятий приняли участие в переговорах с представителями АО "АвтоВАЗ" и дочерней компанией предприятия - АО "ПСА Вис-Авто". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Бизнес-миссия прошла 11-13 марта 2024 года в Тольятти Самарской области.

Визит организован министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром "Мои бизнес" в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, ведомство активно помогает в выстраивании кооперации между региональными предприятиями и коллегами из других регионов.

"Чтобы помочь нашим предприятиям расширить географию продаж и найти новых клиентов, мы регулярно организуем Дни поставщика, в том числе в межрегиональном формате. Такие мероприятия позволяют участникам непосредственно пообщаться с потенциальными заказчиками, узнать все условия работы с конкретным предприятием и предложить свою продукцию без посредников", - рассказал министр.

В выездном Дне поставщика приняли участие компании из сфер производства автокомпонентов, электрического оборудования, промышленного литься, металлообработки. Директор по закупкам АО "АвтоВАЗ" Игорь Принцев отметил, что автозавод в 2022-2023 году проделал большую работу по перестроению цепочек поставок и поиску альтернативных поставщиков. В настоящий момент предприятие открыто к расширению географии поставщиков.

По словам участника Дня поставщика в Тольятти, генерального директора ООО "Ал компани" (производство прокладок и сальников) Дмитрия Кротова, его коллеги провели переговоры с представителями направлений, с которыми уже ведется работа, а также с теми, с кем только планируют налаживать связи.

Добавим, что оператором бизнес-миссии выступила Торгово-промышленная палата Нижегородской области.

Напомним, получить информацию о мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно в центре “Мой бизнес” и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.  

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Теги:
Нацпроект Промышленность
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