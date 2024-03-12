Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал на выборах президента РФ Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сегодня утром пришел на избирательный участок вместе с семьей и проголосовал на выборах президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам Юрия Шалабаева, приходить на выборы с семьей - это неизменная традиция уже много лет.

“Для детей это сейчас, пожалуй, больше развлечение, но я считаю, что уже сызмальства нужно на своём примере показывать им, как принимать важные решения. И мы, граждане России, принимаем как раз такое решение, выбирая президента нашей страны”, – сказал Юрий Шалабаев.

Юрий Шалабаев, напомнил, что проявить свою гражданскую позицию на выборах президента РФ можно дистанционно через личный кабинет на Госуслугах. Это можно сделать с компьютера, с телефона из дома, с работы, в транспорте.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.

Ранее сообщалось, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства. Он посетил один из избирательных участков Нижнего Новгорода.

Также свои голоса на выборах президента России отдали губернатор Глеб Никитин, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий