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Общество

Финальные экскурсии для иностранных участников ВФМ проходят на выставке "Россия"

16 марта 2024 13:54  [81] Общество

На Международной выставке-форуме "Россия" проходят заключительные экскурсия для участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на федеральной территории “Сириус» в Краснодарском крае с 1 по 7 марта. Как сообщает АНО “Дирекция выставки достижения Россия”, зарубежные гости уже посетили регионы и теперь заканчивают свое знакомство со страной на Выставке "Россия".

 

Экскурсию для зарубежных участников провела заместитель генерального директора АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"  Анастасия Звягина. Она показала гостям стенды регионов в Павильоне № 75. Гости из Пакистана, Перу, Эфиопии и других стран вместе с Анастасией Звягиной посетили пространство "Универмаг", где познакомились с традиционными русскими промыслами, а также стенды Москвы и Московской области, Нижегородской, Волгоградской областей и других российских регионов. Например, на экспозиции Калмыкии гости смогли примерить национальные костюмы, а на стенде Республики Адыгея научились танцевать лезгинку.

На стенде Ставропольского края Анастасия Звягина обратила внимание гостей на инсталляцию — аиста с новорожденным младенцем.

"Это своеобразный символ новой жизни, весны — времени, когда пробуждается природа. В январе наш президент Владимир Путин объявил старт Года семьи в России. В своем выступлении он подчеркнул, что семейные ценности — это то, что объединяет наше общество, а Россия — это, действительно, огромная семья, можно сказать, это семья семей", — добавила Анастасия Звягина.

 

У посетителей выставки зародилось новое поверье — если пощекотать пятки младенца, то скоро обязательно родится ребенок. Иностранные гости тоже присоединились к выставочной традиции.

Кроме того, участникам ВФМ показали экспозиции новых регионов. Например, они узнали историю донецкой розы, которая расположена на стенде республики. Роза, которая выполнена из стали, символизирует красоту и жизнь Донецка несмотря на непростые условия.

Помимо этого, иностранные гости посетили и другие павильоны и экспозиции Выставки: компаний Сбер, ВЭБ.РФ, СИБУР, Яндекс, РЖД, "Газпром", VK и "Росатом", Министерства энергетики, Министерства просвещения, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства промышленности и торговли и других ведомств.

В общей сложности выставку- форум "Россия" посетили зарубежные участники ВФМ из 147 стран мира. Первые группы приехали на ВДНХ 10 и 11 марта. После завершения основной программы Фестиваль не закрылся, а перешел в формат региональной программы, частью которой и стало посещение Выставки.

На Международной выставке-форум "Россия" представлены экспозиции 89 регионов страны. Для гостей здесь организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. На данный момент, посетителями выставки стали более 8 млн человек. Добавим, что Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября и продлится до 8 июля.

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Теги:
Выставка Молодежь Фестиваль
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