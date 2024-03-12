Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 марта 2024 17:45  [18] Директор Российского федерального ядерного центра встретился с нижегородскими студентами
16 марта 2024 17:24  [57] Мининский университет выделит 900 тысяч рублей на проекты студентов
16 марта 2024 17:02  [96] Явка избирателей в Нижегородской области на 15:00 составила 48,8%
16 марта 2024 16:31  [108] НГЛУ им. Н.А. Добролюбова проведет для школьников Олимпиаду по страноведению
16 марта 2024 15:33  [155] Участник СВО Михаил Петелин проголосовал на выборах президента РФ
16 марта 2024 15:05  [138] АПЗ передал автомобиль УАЗ участнику СВО
16 марта 2024 14:56  [174] Национально-культурные центры и патриотические организации Дзержинска голосуют на выборах президента
16 марта 2024 14:49  [162] Председатель ДУМНО Гаяз-хазрат Закиров проголосовал на выборах президента РФ
16 марта 2024 13:54  [171] Финальные экскурсии для иностранных участников ВФМ проходят на выставке "Россия"
16 марта 2024 13:06  [173] Мероприятия по выбору профессии пройдут в Нижегородском центре занятости
Общество

Директор Российского федерального ядерного центра встретился с нижегородскими студентами

16 марта 2024 17:45  [18] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки Нижегородской области директор Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ, Герой России Валентин Костюков встретился с нижегородскими студентами. Он рассказал о создании ядерного потенциала нашей страны и ответил на вопросы молодежи. 

Участниками встречи стали студенты нижегородского речного училища им. И.П. Кулибина, нижегородского гуманитарно-технического колледжа, а также активисты "Молодой Гвардии "Единой России". Валентин Костюков рассказал молодому поколению о высоком потенциале ядерной науки и о ее будущем развитии. 

"Мы работаем над новыми техническими принципами высокопроизводительных машин, к числу которых относятся и квантовые. С нашей точки зрения промежутком между квантовыми будут фотонные машины. Они дадут на два порядка выше производительности. Фотонные машины будут реализованы в 2025-2027 годах. У нас в России также бурными темпами развивается направление квантового компьютера. В частности, государственная корпорация "Росатом" ведет этот проект. В нашем понимании к практическому применению квантовых вычислений мир подойдет к 2030-2035 годам", - поделился директор Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ. 

Отвечая на вопросы студентов, Валентин Костюков отметил, что ядерная сфера уделяет большое внимание информационной безопасности и делает это с успехом. "Инфраструктура Российского федерального ядерного центра отвечает всем требованиям вышенадзорных ведомств. Она выстроена таким образом, что за все время ни одной удачной попытки взлома не произошло", - заявил Валентин Костюков. 

Он отметил, что молодому поколению нужно рассказывать о научных достижениях родной страны, ведь именно от него зависит будущее нашей страны. 

"Вы должны понимать, что "русский человек" - звучит гордо, ведь за вами будущее России. Молодежь является нашим главным национальным достоянием", - заключил Валентин Костюков.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Штаб общественной поддержки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph