Директор Российского федерального ядерного центра встретился с нижегородскими студентами Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки Нижегородской области директор Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ, Герой России Валентин Костюков встретился с нижегородскими студентами. Он рассказал о создании ядерного потенциала нашей страны и ответил на вопросы молодежи.

Участниками встречи стали студенты нижегородского речного училища им. И.П. Кулибина, нижегородского гуманитарно-технического колледжа, а также активисты "Молодой Гвардии "Единой России". Валентин Костюков рассказал молодому поколению о высоком потенциале ядерной науки и о ее будущем развитии.

"Мы работаем над новыми техническими принципами высокопроизводительных машин, к числу которых относятся и квантовые. С нашей точки зрения промежутком между квантовыми будут фотонные машины. Они дадут на два порядка выше производительности. Фотонные машины будут реализованы в 2025-2027 годах. У нас в России также бурными темпами развивается направление квантового компьютера. В частности, государственная корпорация "Росатом" ведет этот проект. В нашем понимании к практическому применению квантовых вычислений мир подойдет к 2030-2035 годам", - поделился директор Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ.

Отвечая на вопросы студентов, Валентин Костюков отметил, что ядерная сфера уделяет большое внимание информационной безопасности и делает это с успехом. "Инфраструктура Российского федерального ядерного центра отвечает всем требованиям вышенадзорных ведомств. Она выстроена таким образом, что за все время ни одной удачной попытки взлома не произошло", - заявил Валентин Костюков.

Он отметил, что молодому поколению нужно рассказывать о научных достижениях родной страны, ведь именно от него зависит будущее нашей страны.

"Вы должны понимать, что "русский человек" - звучит гордо, ведь за вами будущее России. Молодежь является нашим главным национальным достоянием", - заключил Валентин Костюков.