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Общество

Нижегородцы могут представить свои практики на II Международный климатический конкурс "Зеленая Евразия"

17 марта 2024 16:53  [117] Общество

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) принимают заявки на II Международный климатический конкурс "Зеленая Евразия". Его цель – поиск эффективных практик климатических практик, направленных на устойчивое развитие государств.

"В этом году "Зеленая Евразия" открыта для участников из всех стран. Конкурс станет масштабной площадкой для обмена опытом по укреплению климатической устойчивости. Это возможность для лидеров изменений по всему миру заявить о своем опыте и получить признание на международном уровне", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Участниками конкурса могут стать коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, органы власти, различные объединения, а также физические лица. Заявки принимаются до 31 марта 2024 года на сайте конкурса.

"Если в 2023 году победителями и финалистами стали проекты из стран нашей евразийской "пятерки", то второй конкурс обещает продемонстрировать еще более широкую географию участников и разнообразие тематических направлений", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В конкурсе заявлено четыре группы номинаций:

- Государственная политика и финансы – управленческие решения и программы в сфере климатической адаптации и митигации, реализуемые на национальном, региональном и муниципальном уровнях.

- Климатическая митигация – практики, направленные на снижение выбросов парниковых газов, в том числе реализованные климатические проекты.

- Климатическая адаптация – практики, направленные на обеспечение сохранения здоровья и комфортного проживания людей в условиях изменения климата; снижение ущербов, связанных с климатическими изменениями; использование новых экономических и социальных возможностей, обусловленных климатическими изменениями.

- Просвещение и образование – практики, направленные на повышение осведомленности и подготовки кадров в сфере низкоуглеродного развития и климатической адаптации.

В каждой номинации определят одного победителя и двух финалистов. Каждый участник может подать не более пяти заявок в разных номинациях, победители прошлого конкурса не смогут принять участие с той же практикой.

В конкурсе несколько этапов: подача заявок - до 31 марта, экспертная оценка - до 30 апреля, подведение итогов и награждение победителей - в мае 2024 года.

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Теги:
Конкурсы Экология
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