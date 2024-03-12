Андрей Цепелев: "Наша избирательная система самая открытая в мире" Политика

Замгендиректора АНО "Диалог Регионы", президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев в ходе онлайн марафона "Ночь выборов - 2024. У России нет границ" отметил, что информационные войны в стране идут постоянно.

"Мы оказались в контексте информационных войн. Это навсегда. Ей необходимо противостоять. В плане выборного процесса Россия заняла самую лучшую, правильную позицию — мы действуем честно и открыто. Наша избирательная система легитимная, прозрачная и открытая. Я давно этим занимаюсь, работаю на избирательных кампаниях более 15 лет, и открытость доказывается фактами.

Ни в одной стране мира нет такого покрытия видео-наблюдением - 96%. У нас есть институт наблюдения за выборами. Есть наблюдатели от каждого зарегистрированного кандидата. При этом важно, что у нас есть не только наблюдатели от партий и кандидатов, но и общественные наблюдатели от Общественной палаты РФ. Это неравнодушные граждане, которые пошли в наблюдатели за выборами. Многие наблюдатели ведут страницы в интернете, на которых рассказывают о ходе выборов своим родственникам, друзьям", - рассказал эксперт.