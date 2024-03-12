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Культура и отдых

Усадьбу Кашириных планируется отреставрировать в центре Нижнего Новгорода

18 марта 2024 13:18  [93] Культура и отдых

Фото: с сайта nn800.ru

Главный дом усадьбы Кашириных планируется отреставрировать на улице Ковалихинской, 33 (литеры А, А1, А2) в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в приказе на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Владельцам здания в течение 18 месяцев необходимо разработать проект реставрации усадьбы.

Далее собственникам необходимо получить разрешение на проведение реставрации в управлении госохраны ОКН и выбрать подрядчика, у которого есть лицензия на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Реставрация исторического дома и благоустройство прилегающей территории должны быть выполнены в течение трех лет.

Напомним, проект реставрации дома купца Переплетчикова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.

СПРАВКА:

Главный дом усадьбы Кашириных был построен в 1864 году по проекту архитектора Р. Я. Килевейна в стиле академической эклектики. Здесь родился в 1868 году и жил до 1871 года писатель Максим Горький. Дом является объектом культурного наследия федерального значения.

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Теги:
дома Реставрация
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