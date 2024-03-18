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Общество

Многократный чемпион мира Илья Авербух раскрыл секрет успеха в Нижнем Новгороде

18 марта 2024 15:58  [110] Общество

Фото: Российское общество "Знание"

Cеребряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России и лектор Российского общества "Знание" Илья Авербух в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи побывал в Нижнем Новгороде. Он раскрыл свою историю успеха и провел лекцию для иностранных гостей по теме "Спорт и искусство в фигурном катании".  Обь этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По признанию именитого спортсмена, для него главным на встрече было рассказать участникам фестиваля о России. Также Илья Авербух отметил, что готов представить ледовое шоу в Египте и любой другой заинтересованной стране, где есть лед.

"10 лет назад мы отмечали открытие Сочинской олимпиады, самое грандиозное спортивное событие в мире. Нас превзойти не удалось никому", — поделился Илья Авербух.

Всего в мероприятиях образовательной программы фестиваля "Действуй!" в Нижнем Новгороде приняли участие около 150 человек. Это студенты, молодые преподаватели и предприниматели, представители молодежных движений из 50 стран.

Кроме того, свои лекции на встрече провели и нижегородские ораторы, в том числе министр внешних связей региона Ольга Гусева.

Встреча с Ильей Авербухом была организована в последний день пребывания иностранной молодежи в Нижнем Новгороде.

Региональная программа ВФМ-2024 была посвящена теме "Жить и работать в России". Российское общество "Знание" в рамках Всероссийского фестиваля молодежи подготовило около 200 просветительских мероприятий по всей стране. Они включали в себя выступления, обсуждения, мастер-классы выдающихся мастеров науки и искусства, общественных и государственных деятелей, представителей бизнес-сообщества, известных спортсменов и других экспертов.

СПРАВКА.

Всемирный фестиваль молодежи - 2024 проходил в Сочи на федеральной территории "Сириус" с 29 февраля по 7 марта. В нем приняли участие 20 тысяч молодых лидеров разных сфер деятельности, включая 10 тысяч иностранных гостей. Региональная программа фестиваля прошла с 12 по 16 марта 2024 года. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператором — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

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Теги:
Илья Авербух Молодежь Фестиваль
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