Нижегородцы могут стать участниками акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ежегодная всероссийская акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" в восьмой раз пройдет в Нижегородской области 20 марта 2024 года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этот день все желающие смогут пройти процедуру сдачи ЕГЭ.

Участники акции пройдут все этапы экзамена – от момента входа в экзаменационную аудиторию до получения результатов. Сдавать они будут сокращенный вариант экзамена по истории. Во время мероприятия участники узнают все тонкости проведения экзамена: как проходит регистрация и рассадка участников в аудиториях, как выглядит рабочее место, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пунктах его проведения и т.д.

По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, единый госэкзамен уравнивает возможности учащихся из больших городов и отдаленных сел в поступлении в вуз.

"Важно понимать, что проведение экзаменов – большой стресс для любого ребенка. Я думаю, что родители, лично прошедшие через экзамен в такой форме, смогут понять чувства своих детей и морально поддержать их в дни сдачи экзаменов", - сказал Михаил Пучков.

Подробнее узнать о пунктах проведения экзамена, в которых будет организована Всероссийская акция, а также заявить о своем участие, можно в управлениях образования администраций муниципалитетов региона.