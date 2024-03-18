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Широкая Масленица прошла при поддержке "ЛУКОЙЛа"

18 марта 2024 17:55  [89] Общество

На площади Ленина в городе Кстово Нижегородской области 17 марта отпраздновали проводы русской зимы. Традиционно праздник прошел при поддержке компании "ЛУКОЙЛ". 

Гостей встречали яркие тематические зоны, весёлые ходулисты, зажигательный скоморох и интересные мастер-классы. В специально оборудованном павильоне юные мастера и рукодельницы изготавливали традиционные русские куклы-мотанки из ниток и мастерили травянчики, колобков из опилок и семян. 

На сцене города была организована праздничная программа с играми, шутками и танцами, где герои весело провожали зиму и встречали долгожданную весну. Этнографический коллектив "Синий лен" знакомил гостей с традиционными масленичными песнями и обрядами Нижегородской области. 

В этот день каждый кстовчанин мог угоститься пирожками, баранками, петушками на палочке, сладкой ватой и, конечно, блинами. А все желающие сфотографировались на память на фоне тематической фотозоны "С широкой Масленицей".

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Теги:
ЛУКОЙЛ Масленица
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