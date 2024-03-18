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Экономика

Пищевая промышленность Нижегородской области по итогам января увеличила выпуск мяса и хлеба

19 марта 2024 09:06  [90] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Индекс физического объема производства пищевых продуктов за январь 2024 года составил 106,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, пищевая промышленность с начала года увеличила выпуск мяса на 12%, колбасных изделий – на 5%, рыбы – на 19%, сливочного масла – на 8%, йогуртов – в 6,5 раза, сыров и творога – на 9%, хлеба – на 30%, кондитерских изделий – на 6%.

В январе 2024 года предприятия отрасли произвели 7,9 тыс. тонн мяса; 3,5 тыс. тонн колбасных изделий; 0,56 тыс. тонн переработанной и консервированной рыбы; 0,5 тыс. тонн сливочного масла; 2,4 тыс. тонн сыров и творога; 1,1 тыс. тонн йогуртов; 0,4 тыс. тонн хлеба с микронутриентами; 3,9 тыс. тонн кондитерских изделий.

"Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона предусмотрены государственные меры поддержки – субсидированные кредиты на закупку сырья и приобретение оборудования. Молокоперерабатывающим организациям компенсируется часть затрат на переработку сырого молока и 70 процентов затрат – на покупку маркировочного оборудования", - отметил министр.

За первый месяц 2024 года региональные предприятия пищепрома произвели продукции и напитков на общую сумму 15,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объем отгрузки нижегородских промышленных предприятий в январе вырос на 31%.

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Теги:
АПК экономика
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