Всероссийская конференция им. Жореса Алферова пройдет в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области впервые пройдет региональный этап Всероссийской конференции им. Жореса Алферова. Как сообщает министерство образования и науки региона, на конференции рассматриваются научные работы школьников, студентов и аспирантов.

Ежегодный молодежный конкурс научных работ проводится с 1975 года при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России. Финал областного этапа конференции пройдет 20-21 апреля на площадке Института пищевых технологий и дизайна Нижегородского государственного инженерно-экономического университета.

Принять участие в конференции могут ученики 8-11-х классов школ, учащиеся колледжей, студенты, магистры и аспиранты в возрасте до 28 лет. Для этого необходимо до 1 апреля подать заявку и прислать на конкурс свою научную работу.

По данным регионального минобрнауки, в прошлом году нна конференции нижегородцы показали достойный результат. Из 104 лауреатов, 7 человек — это нижегородцы. Также в министерстве отмечают, что Всероссийская конференция им. Жореса Алферова стимулирует всестороннее развитие молодых людей, повышает качество и эффективность отечественного образования, помогает создавать кадровый ресурс для науки и отраслей экономики России.