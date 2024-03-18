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Общество

Более 40% голосов: "Единая Россия" внесла весомый вклад в победу Владимира Путина

19 марта 2024 18:15  [99] Общество

Фото: Александр Воложанин

Итоги участия партийного актива "Единой России" в выборах президента подвели на заседании Президиума Генсовета, которое провел секретарь Генсовета Андрей Турчак.

"В достижении победы нашего президента не могу не отметить весомый вклад "Единой России". На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек", - сообщил секретарь Генсовета.

Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе "Формирование комфортной городской среды". Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.

Андрей Турчак подчеркнул: от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад "Единой России" составляет 41%.

"Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата – 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину", - заявил секретарь Генсовета.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, наша область, как и вся Россия, показала рекордную явку на выборах президента. В регионе участие в выборах приняли 2 029 612 избирателей (81,64%). 1 749 151 голос – за Владимира Путина.

"Такие показатели в регионе – впервые. Результаты 2024 года говорят о том, что мы, нижегородцы, сегодня по-настоящему сплотились вокруг нашего президента. Само голосование прошло спокойно, без нарушений и сбоев в организации. Сам я заранее зарегистрировался на электронное голосование и проголосовал дистанционно. ДЭГ показал очень высокую активность зарегистрировавшихся. При этом для огромного количества людей очень важно прийти на избирательный участок, там была в эти дни по-настоящему праздничная атмосфера. Большую поддержку на всех этапах оказали представители партии, активисты и сторонники. В частности, это касается и волонтерской деятельности. Теперь у нас впереди большая работа по реализации задач, поставленных президентом России", - сказал Глеб Никитин.

Результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.

"Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера – выше среднероссийских", - отметил Андрей Турчак.

Также он напомнил, что "Единая Россия" сыграла ключевую роль и на старте кампании.

"Мы активно принимали участие в сборе подписей за выдвижение нашего кандидата. Из 3,5 миллионов подписей 2 миллиона были собраны единороссами", - пояснил Андрей Турчак.

На заседании Генсовета также дан старт предварительному голосованию "Единой России" (ПГ). Оно пройдет с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Прием заявок на участие стартует с 26 марта.

Напомним, впервые в России выборы президента проводились в течение трех дней – с 15 по 17 марта и с использованием дистанционного электронного голосования. Оно было доступно 29 регионам.

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Теги:
Выборы Единая Россия
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