Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе "Студенческий стартап" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Нижегородской области могут принять участие в конкурсе "Студенческий стартап".

В конкурсе могут принять участие студенты (индивидуально или в группах), обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, которые готовы разработать на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований новый товар, изделие, технологию или услугу, имеющие потенциал коммерциализации.

Победители получат гранты и смогут реализовать свои проекты. Средства можно будет направить на выплаты зарплат сотрудникам, покупки или аренды оборудования, материалов, сырья, комплектующих, ПО и т.д. Например, в прошлом году гранты по 1 млн рублей получили 19 молодых нижегородских учёных. Оформить заявку участникам конкурса помогут в региональном представительстве Фонда содействия инноваций, организующего этот конкурс, - в технопарке "Анкудиновка". Конкурсанты смогут пройти все этапы подготовки и защиты проекта, а также получат информационную и организационную поддержку.

Отбор проектов будет проходить по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса: fasie.ru/studstartup. Приём заявок продлится до 15 апреля.