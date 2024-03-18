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Общество

Нижегородские выпускники агроклассов получат льготы при поступлении в профильные вузы

20 марта 2024 10:38  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заседание комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий состоялось в региональном парламенте.

Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области, депутаты обсудили результаты работы аграрных классов и школ в районах области.

В настоящее время аграрные классы действуют в 44 сельских школах. Наиболее активно программа работает в Спасском, Ковернинском, Уренском, Княгининском, Лысковском, Балахнинском муниципальных округах. В прошлом году было создано 48 агроклассов, сегодня их уже 114 и 74 из них работают с "Нижегородским агротехнологическим университетом", который разрабатывает механизм дополнительного начисления баллов для выпускников аграрных школ и классов при поступлении.

Обучение в агроклассах в Нижегородской области проходят более 700 человек. По желанию, в них можно поступить с 1 по 11 класс. Вместе с общеобразовательными дисциплинами школьники изучают профильные предметы: химию, физику, биологию и информатику. Ученики принимают участие в тематических уроках, мастер-классах, а во время летних каникул работают в хозяйствах-партнерах.

По словам председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина, опыт открытия аграрных классов в школах Нижегородской области признан успешным.

"Спрос на аграрные классы в районах большой. И учатся в них талантливые дети. По итогам областных предметных олимпиад в 2023 году медали завоевали учащиеся аграрных классов из Кстовского, Спасского, Тоншаевского, Сеченовского округов. В ближайшие годы агроклассы станут "поставщиками" студентов для 12 колледжей и Княгининского университета, где готовятся квалифицированные кадры для села. Для детей это шанс стать успешными специалистами, а для отрасли – весомая кадровая поддержка", - сообщил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах.

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Теги:
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