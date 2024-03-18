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Экономика

Нижегородские предприятия приглашаются на день открытых дверей по программе "Лидеры производительности"

20 марта 2024 14:18  [78] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители нижегородских компаний приглашаются для участия в дне открытых дверей по программе "Лидеры производительности" 26 марта в Москве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, "Лидеры производительности" – образовательная программа для руководителей компаний-участников национального проекта "Производительность труда", направленная на повышение эффективности и устойчивости бизнеса. Она реализуется в рамках нацпроекта при поддержке Минэкономразвития РФ.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, Нижегородская область входит в топ-3 по количеству участников программы "Лидеры производительности". На сегодняшний день программу прошли уже более 350 представителей региональных предприятий. В ходе программы участники обучаются комплексно оценивать деятельность своей компании, разрабатывать и внедрять проекты по повышению эффективности с помощью актуальных управленческих инструментов.

В день открытых дверей представители предприятий, которые еще только планируют повышать производительность, смогут узнать больше о том, как проходит обучение, сесть за парты вместе с очередным потоком программы. День открытых дверей состоится очно. Подать заявку на участие можно по ссылке Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

На сегодняшний день инструменты бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда»" внедряют уже 258 предприятий Нижегородской области. Подробные консультации по участию в нацпроекте можно получить в центре ”Мой бизнес” и по телефону горячей линии: 8(800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Производительность труда»" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина. Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.  

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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