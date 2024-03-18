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Бизнес

Нижегородский центр поддержки экспорта проведет обучение для предпринимателей из Кулебак

20 марта 2024 16:59  [116] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр поддержки экспорта Нижегородской области проведет обучение для предпринимателей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, тренинг "Развитие экспортной деятельности" пройдет в центре "Мой бизнес" города Кулебаки (ул. Бутова,120) 27 марта в 12:00. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, выход на международный рынок дает компаниям возможности для роста и развития. Важно, чтобы как можно больше предприятий в Нижегородской области получили доступ к мерам поддержки экспортных проектов.

"Один из эффективных способов информирования – консультации. Поэтому специалисты Центра поддержки экспорта регулярно проводят семинары в различных муниципалитетах региона. На этих встречах малый и средний бизнес знакомится с инструментами нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт»", а также с региональными инструментами помощи бизнесу и продуктами Российского экспортного центра", – рассказал Максим Черкасов.

Участники семинара обсудят темы помощи в прохождении сертификации продукции, возмещения части затрат на транспортировку товаров, льготного участия в международных выставках и бизнес-миссиях, а также узнают об условиях размещения товаров на международных маркетплейсах.

Участие в семинаре бесплатное, но необходима предварительная регистрация, которая будет доступна до 26 марта.

Узнать обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно в центре ”Мой бизнес” и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Национальные проекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

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Теги:
Нацпроект Предприниматели
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