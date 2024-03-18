Технические решения по ремонту перехода на пл. Лядова прорабатывают в администрации

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Администрация Советского района прорабатывает технические решения ремонта пешеходного перехода на пл. Лядова. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.
Как только будет утверждена документация и будет выбран подрядчик, объект отремонтируют.
Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ноябре 2023 года проинспектировал подземные переходы на пл. Лядова. После проверки, глава Советского района получил распоряжение мэра подготовить список ремонтных работ в переходах со стороны проспекта Гагарина.
Как сообщалось ранее, сходы в подземный пешеходный переход на площади Революции открыли после ремонта.
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