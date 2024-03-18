Развитие сетей ливневой канализации обсудили депутаты на заседании постоянной комиссии Думы по городскому хозяйству Общество

20 марта в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству под председательством Карима Ибрагимова, на котором депутаты обсудили развитие сетей ливневой канализации на территории города.

По информации МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода", в 2023 году на мероприятия по ремонту, проектированию и содержанию сетей ливневой канализации направлено 156 млн 244 119 рублей. Ремонтные работы прошли на набережной Гребного канала, также на улицах Маршала Казакова, Советской, Спутника и на Южном бульваре.

Кроме того, была произведена промывка коллекторов и очистка смотровых колодцев и камер на участке от улицы Дворовой до улицы Львовской, на проспектах Ленина и Героев, а также на улицах Ванеева, Маршала Рокоссовского, Пискунова, на Нижне-Волжской набережной, от паромной переправы до Чкаловской лестницы, и набережной Гребного канала.

В ходе комиссии депутаты также заслушали доклад о содержании и ремонте многоквартирных домов, обслуживаемых Городским управлением домами. В минувшем году организацией выполнены работы по текущему ремонту входных групп – 11, крыш – 39, оголовков – 70, подъездов – 20, инженерных сетей – 166, фасадов и стен – 31.

По итогам рассмотрения вопросов члены комиссии приняли информацию к сведению.