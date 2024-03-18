Юные нижегородцы смогут принять участие в двух православных конкурсах Общество

Юные нижегородцы смогут принять участие в двух православных онлайн-конкурсах. Об этом сообщили в ЧОУ "Православная классическая гимназия имени преподобного Серафима Саровского".

Согласно информации, на технологической платформе сетевого издания "Школа сегодня" и при поддержке ФГБУ "Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации", Подольской епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви и Министерства образования и науки ДНР организованы конкурсы для школьников.

Фестиваль-конкурс православной видео-фотографии "Вознесение" направлен на формирование у детей знаний о православии и творческого мышления. Подробности по ссылке.

Всероссийский фестиваль-конкурс "Вдохновение" посвящён 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. Подробности по ссылке.

К участию в обоих мероприятиях приглашаются ученики государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей и взрослых, расположенных на территории РФ, обучающиеся учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования; воспитанники дошкольных образовательных организаций; педагогические работники; работники организаций культуры; работники и воспитанники учреждений социальной направленности; родители обучающихся и воспитанников, иные участники образовательных отношений и другие желающие принять участие в мероприятиях.