Общество

Юрий Станкевич поздравил женщин с Международным женским днем и посетил нижегородский роддом №1

08 марта 2026 12:46 Общество
Юрий Станкевич поздравил женщин с Международным женским днем и посетил нижегородский роддом №1

Фото: Алексей Ларин

Сегодня 8 Марта депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по энергетике Юрий Станкевич поздравил женщин с Международным женским днём, отметив особую роль женской мудрости, любви и вдохновения в жизни общества.  

"С праздником, любимые, обаятельные, нежные, щедрые, ласковые, красивые! Миру сегодня явно не хватает женской энергии. Отсюда - конфликты, дрязги, ложные цели и фальшивые речи. 8 марта для мужчин - повод вспомнить очевидное: мы пропадаем без вашей мудрости, вдохновения, терпения, милосердия, искренности и прощения", - подчеркнул парламентарий.  

Юрий Станкевич выразил уверенность, что именно женщины являются источником света и нравственным ориентиром для мужчин, помогают сохранять верность пути созидания и справедливости.  

"Дорогие наши женщины - девушки - девочки всех возрастов, национальностей и вероисповедания! Любите эту единственную жизнь во всём её многообразии, щедро делитесь огнём своих сердец. Заботой, твёрдостью и лаской наставляйте нас и уводите от ошибок. Вы - наши мамы, супруги, подруги, бабушки, дочери - источник света, компас и маяк нашей жизни. С праздником, дорогие и любимые!" - отметил депутат.  

Накануне праздника Юрий Станкевич посетил родильный дом №1 Нижегородского района Нижнего Новгорода, где поздравил молодых мам и будущих рожениц с 8 Марта. Тёплые слова и подарки получила каждая пациентка.  

В ходе визита Юрий Станкевич также ознакомился с условиями работы роддома, отметив качественный ремонт, современное оборудование и профессионализм медицинского персонала. Он подчеркнул важность дальнейшей поддержки материнства и детства как на региональном, так и на федеральном уровнях, включая финансирование инфраструктуры, помощь молодым семьям и улучшение жилищных условий.  

Встреча прошла в тёплой и праздничной атмосфере, став ещё одним подтверждением того, что забота о женщинах и поддержка семьи остаются важнейшими приоритетами государственной политики.

8 марта Юрий Станкевич
