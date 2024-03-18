"Газпром" и "Газпромнефть провели приемочные испытания на заводе РУМО в Нижнем Новгороде Экономика

На территории нижегородского завода "РУМО" представители ПАО "Газпром" и ПАО "Газпром нефть" провели проверку реализации мероприятий по доработке и совершенствованию головного образца газопоршневой электростанции блочно-контейнерного исполнения РУМО-702 мощностью 1 МВт, представляющего новое поколение энергетического оборудования.

Приемочные испытания признаны успешными. Комиссия проверила соответствие электростанции отраслевым стандартам, а также ее работоспособность в различных условиях. Результаты испытаний подтвердили, что электростанция РУМО-702 отвечает высоким требованиям к качеству, надежности и производительности, что соответствует высокому уровню производственных стандартов, которых придерживаются компании "Газпром" и "Газпром нефть".

Доработанный головной образец газопоршневой электростанции РУМО-702 готов к опытно-промышленной эксплуатации. В настоящее время завершается подготовка поставки оборудования на энергоцентр Балейкинского месторождения "Газпромнефть-Оренбурга". Для подтверждения успешности опытно-промышленной эксплуатации потребуется не менее 3000 моточасов работы первой машины в реальных условиях месторождения на попутном нефтяном газе.

Машина создана на основе современной технологии газопоршневых двигателей собственной запатентованной разработки АО "РУМО", которые позволяют обеспечивать надежное и эффективное производство энергии. Ключевыми преимуществами электростанции являются ее энергоэффективность, высокая надежность и долговечность. Мощный двигатель способен работать в тяжелых условиях и противостоять значительным нагрузкам, обеспечивая стабильную и непрерывную работу электростанции. Ожидается, что внедрение усовершенствованной электростанции принесет значительную пользу в сфере энергетики и способствует развитию отрасли.