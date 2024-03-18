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Общество

Презентация книги "Арзамасская весна" прошла в музее истории АПЗ

22 марта 2024 17:15  [54] Общество

Презентация сборника "Арзамасская весна" прошла в музее истории АПЗ.

"Идеей написать музыкальную историю нашего города мы вдохновились почти тридцать лет назад, и вот только в этом году вместе с Евгением Тюльпановым воплотили ее в жизнь. В 1970-е Арзамас стали называть "маленьким Ливерпулем" по аналогии с местом рождения легендарной группы "Битлз". Тогда у нас начался настоящий ВИА-бум: "Вега", "Группа Виктора Тюрина", "Ковчег", "Веселая рада", "Славутичи", "Контраст", "Колорит", "Восьмой день недели", "Каравелла", "Музыкальная мастерская" и другие. Ансамбли были хорошо известны далеко за пределами города. Наша книга – это попытка сохранить память о музыкальной культуре того времени и людях, которые ее создавали", - рассказал на презентации автор сборника Владимир Станиловский, почетный ветеран труда АПЗ, ведущий инженер-электроник.

Книга написана простым и живым языком, читается легко и интересно, в ней много уникальных фотографий. "Музыкальными иллюстрациями" к вечеру-презентации стали песни в исполнении Владимира Станиловского, Евгения Тюльпанова, а также известного арзамасского певца Юрия Тюльпанова, которые и своей игрой на гитаре, и своим вокалом доказали: "Нас годы не старят, у нас своя стать, как прежде, легко с песней жить и дышать!".

 Андрей Второв, участник ВИА клуба "Луч":

"Для меня книга – это моя жизнь. Мы тоже начинали в 1970-х, создали ансамбль в приборостроительном техникуме, но за репертуар – играли хард-рок – нас прикрыли, поэтому переехали сначала в медучилище, а потом в клуб "Луч". Спасибо ребятам за вечер и воспоминания о нашей музыкальной молодости.

Лариса Соколова, ветеран АПЗ:

"Я очень благодарна организаторам и участникам вечера за то, что на несколько минут вернули нас в то далекое, светлое время, в годы нашей юности и молодости. Мой муж тоже был участником институтского ансамбля, поэтому мне все это близкое и родное".

Сергей Федотов, ведущий инженер-электроник ОГК:

"Мне в составе танцевального ансамбля довелось выступать вместе с "Группой Виктора Тюрина" на одной площадке на гала-концерте в Кирове. Арзамасцев тогда встречали, как настоящих звезд". 

Юлия Бобкова, инженер-электроник ОГК:

"О творческой жизни Владимира Евгеньевича Станиловского мы в коллективе хорошо знаем и сегодня пришли поддержать его. Было интересно послушать о том времени. Сегодня трудно представить, что гитары делали своими руками, а новые песни перезаписывали с эфиров радиопередач. Ну а пели главные герои вечера просто прекрасно!".

Текст: Ирина Балагурова
Фото: Александр Барыкин

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Теги:
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