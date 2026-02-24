Военкомат обязали выплатить нижегородской больнице более 1,1 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко через суд добилась взыскания с военного комиссариата региона более 1,1 млн рублей. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Медучреждение подало иск в октябре прошлого года. Больница потребовала компенсировать более 1,1 млн рублей — это расходы на проведение медицинского освидетельствования граждан в рамках закона "О воинской обязанности и военной службе".

Как следует из материалов дела, врачи больницы входили в состав комиссий по постановке на воинский учет и призыву, а также проводили осмотры призывников перед направлением на обучение по военно-учетным специальностям.

По закону компенсация подобных расходов финансируется из федерального бюджета. Больница должна была выплачивать специалистам средний заработок за время работы в комиссиях, а военкомат — возмещать эти суммы на основании представленных документов.

С февраля по декабрь 2024 года медучреждение направило в адрес комиссариата счета с подтверждающими расчетами. Однако документы были возвращены без оплаты. Досудебная претензия также результата не дала.

Военкомат возражал против иска. По мнению ответчика, больница неверно рассчитала выплаты, исходя из среднего дневного заработка. Представители комиссариата настаивали, что нужно было учитывать средний часовой заработок, поскольку медики якобы работали в условиях сокращенной недели — 33 часа.

Суд этот довод отклонил. В решении указано, что для направленных специалистов установлена продолжительность рабочего времени до 39 часов в неделю, они работают полный рабочий день, а расчет среднего заработка в подобных случаях производится исходя из среднего дневного показателя. Такой порядок предусмотрен трудовым законодательством.

В итоге арбитраж признал требования больницы обоснованными и постановил взыскать с военного комиссариата долг. Решение может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов разъяснил новые правила проведения специальных сборов для резервистов.